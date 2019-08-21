Шойгу предупредил об угрозе с Запада

Шойгу заявил о напряженной ситуации на западных границах

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет свои западные границы, так как обстановка там остается напряженной. Об этом сообщает РИА Новости.

Швецией. По словам Шойгу, военное присутствие НАТО в Восточной Европе продолжает укрепляться, а в Польше Румынии проходит развертывание системы ПРО США . Кроме того, альянс расширяет военное сотрудничество с Финляндией

На фоне этого российская армия проведет в Западном военном округе пройдет более 20 учений до конца 2019 года. В них будут задействованы войска ПВО, материально-технического обеспечения и береговые подразделения.

С 13 по 19 сентября в Западном военном округе пройдут российско-белорусские учения «Щит Союза — 2019». В них примут участие 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники. Шойгу заявил, что мероприятия носят исключительно оборонительный характер. Эти маневры завершат двухгодичный цикл совместной подготовки армий двух стран.

Округу также выделят 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Кроме того, в войска продолжат приходить контрактники: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.

Зимой прошлого года в МИД России заявили о прекращении сотрудничества РФ и НАТО «в сферах общих интересов». Замглавы МИД Александр Грушко говорил, что Москва не уходит от диалога, однако со стороны Североатлантического альянса существует препятствие: НАТО усиливает восточный фланг против «несуществующей угрозы».

Также Россия отказалась назначать руководителя своего постоянного представительства при НАТО. Эта должность останется вакантной, пока власти России не увидят «реальной готовности со стороны НАТО работать всерьез» и вести диалог.

В середине июня президент США Дональд Трамп договорился с главой Польши Анджеем Дудой о размещении на польской территории разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 и увеличении американского военного контингента в стране на тысячу человек.

Позже президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Трампом заявил, что готов разместить больше военных США в своей стране.