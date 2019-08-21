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Пушков нашел противоречие в словах Трампа о возвращении России в G8 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter задался вопросом, как заявление президента США Дональда Трампа в поддержку восстановления G8 сочетается с антироссийскими санкциями США.
«Трамп считает, что Россия должна быть в составе "Большой восьмерки". Здравая мысль, более того — единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — написал Пушков.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Накануне американский президент заявил, что не будет возражать против возвращения России в G8.
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