Пушков нашел противоречие в словах Трампа о возвращении России в G8

«Трамп считает, что Россия должна быть в составе "Большой восьмерки". Здравая мысль, более того — единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — написал Пушков.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Накануне американский президент заявил, что не будет возражать против возвращения России в G8.