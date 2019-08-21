В посольстве России рассказали о переговорах с нигерийскими пиратами

В посольстве России Камеруне сообщили, что переговоры о выкупе российских моряков, захваченных, предположительно, нигерийскими пиратами могут продлиться до двух недель.

«Переговоры часто в такой практике могут длиться до двух недель, исходя из опыта», — цитирует РИА Новости представителя посольства.

В диппредставительстве отметили, что информация о выкупе не разглашается в интересах безопасности моряков.

По данным посольства, пираты являются нигерийцами. Предположительно, похищенных членов экипажа доставили на территорию Нигерии. Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное.

«Сформированная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков. Удалось уже договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов», — заявили в посольстве.

Уточняется, что переговоры ведёт компания-судовладелец.

Ранее в посольстве России в Яунде заявили, что троих российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, вероятно, доставили в Нигерию.