Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила президента Украины Владимира Зеленского отпустить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского хотя бы под домашний арест либо подписку о невыезде. Соответствующий пост она опубликовала в своем канале в Telegram во вторник, 20 августа.
Ранее Киевский апелляционный суд из-за болезни судьи отложил рассмотрение жалобы Вышинского на продление срока содержания под стражей.
«Уважаемый Владимир Александрович, через неделю, 27 августа, будет ровно 100 дней, как Вы работаете президентом Украины. У Вас ещё есть время принять правильное и, возможно, самое стратегически важное решение — отпустить Кирилла хотя бы под домашний арест или подписку о невыезде», — пишет Симоньян.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке ЛДНР и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
Международная швейцарская правозащитная организация «Сеть Солидарности» признала Вышинского политическим узником и обратилась к президенту Украины, правительству и генпрокурору с просьбой его освободить.