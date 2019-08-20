Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хотя бы под домашний арест: Симоньян попросила Зеленского отпустить Вышинского 

Украина.ру 1 час назад
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила президента Украины Владимира Зеленского отпустить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского хотя бы под домашний арест либо подписку о невыезде. Соответствующий пост она опубликовала в своем канале в Telegram во вторник, 20 августа.
Ранее Киевский апелляционный суд из-за болезни судьи отложил рассмотрение жалобы Вышинского на продление срока содержания под стражей.
«Уважаемый Владимир Александрович, через неделю, 27 августа, будет ровно 100 дней, как Вы работаете президентом Украины. У Вас ещё есть время принять правильное и, возможно, самое стратегически важное решение — отпустить Кирилла хотя бы под домашний арест или подписку о невыезде», — пишет Симоньян.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке ЛДНР и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
Международная швейцарская правозащитная организация «Сеть Солидарности» признала Вышинского политическим узником и обратилась к президенту Украины, правительству и генпрокурору с просьбой его освободить.
Последние новости
«Найдут другого, красивого и незамаранного»: о судьбе Зеленского Коломойский: война на Украине готовилась с 2004 года Сторонники Порошенко в панике
Комментарии18
Политика , Видео , Украина , Кирилл Вышинский , Владимир Зеленский , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста198
Вертолет с россиянами разбился в Греции
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ124
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы50
Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»8
Видео
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
В мире Политика
02:01
«Революционная пена из Балашихи»: Собчак о протестах
Общество
06:12
Украинские моряки умерли на Кубани
Происшествия
00:38
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ
Происшествия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
00:54
Суд решил судьбу Атамбаева
Происшествия В мире
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение