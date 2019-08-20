Хотя бы под домашний арест: Симоньян попросила Зеленского отпустить Вышинского

Ранее Киевский апелляционный суд из-за болезни судьи отложил рассмотрение жалобы Вышинского на продление срока содержания под стражей.

«Уважаемый Владимир Александрович, через неделю, 27 августа, будет ровно 100 дней, как Вы работаете президентом Украины. У Вас ещё есть время принять правильное и, возможно, самое стратегически важное решение — отпустить Кирилла хотя бы под домашний арест или подписку о невыезде», — пишет Симоньян.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке ЛДНР и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Международная швейцарская правозащитная организация «Сеть Солидарности» признала Вышинского политическим узником и обратилась к президенту Украины, правительству и генпрокурору с просьбой его освободить.