В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Макрона

Встреча Путина и Макрона прошла в понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" ( Россия , Франция, Германия Украина ). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.

"Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон действительно стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики. Были обсуждены вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации "нормандского формата" для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Это все крайне важно для мировой стабильности и безопасности", — сказал Слуцкий журналистам.

По его мнению, показательным стало итоговое заявление Макрона о европейском будущем России — президент Франции заявил о вере в такую Европу, "которая простирается от Лиссабона до Владивостока". Слуцкий напомнил, что у истоков создания концепции "Большой Европы" стоял еще Шарль де Голль.