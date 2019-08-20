В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Макрона 

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стала шагом вперёд как в двусторонних отношениях, так и в "развязке самых сложных узлов современной международной политики", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Встреча Путина и Макрона прошла в понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.
"Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон действительно стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики. Были обсуждены вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации "нормандского формата" для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Это все крайне важно для мировой стабильности и безопасности", — сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, показательным стало итоговое заявление Макрона о европейском будущем России — президент Франции заявил о вере в такую Европу, "которая простирается от Лиссабона до Владивостока". Слуцкий напомнил, что у истоков создания концепции "Большой Европы" стоял еще Шарль де Голль.
"Россия, безусловно, поддерживает и разделяет подобные подходы. Но для их реализации предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем Европейском континенте. И, конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана. Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев как противоречащие самой природе парламентаризма. Это мое мнение", — добавил парламентарий.