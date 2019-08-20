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Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ по Совету по развитию местного самоуправления. Глава государства обновил состав этой структуры и ее президиум. В совете теперь ровно 50 человек, на одного участника больше, чем было, сообщает ТАСС.
В совет вошли вице-премьер Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, глава Минстроя Владимир Якушев (перешел из региональной части в федеральную).
Обновлена и региональная часть: в нее вошли губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Примерно на 2/3 глава государства обновил и муниципальную часть совета.
Шесть новых участников появилось в президиуме совета, это Мутко, Турчак, Мельниченко, Даудов, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.
Председатель совета, по-прежнему, Владимир Путин, а во главе президиума — премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Турчак , Ильсур Метшин , Магомед Даудов , Иван Цецерский , Станислав Воскресенский , Олег Мельниченко , Владимир Якушев , Виталий Мутко , Владимир Путин , Алексей Цыденов , Совет Федерации , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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