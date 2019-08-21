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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Идлибе 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию, сложившуюся в Идлибе.
"Говорили о ситуации, которая сложилась в Идлибе, обусловленной стремлением террористической структуры, которая раньше называлась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а теперь — "Хейат Тахрир аш-Шам", подмять под себя все население этого многострадального района. Говорили и том, как необходимо искоренять террористическую угрозу", — заявил Лавров в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Джебхат ан-Нусра , Германия
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