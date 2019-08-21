Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Идлибе 

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию, сложившуюся в Идлибе.
"Говорили о ситуации, которая сложилась в Идлибе, обусловленной стремлением террористической структуры, которая раньше называлась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а теперь — "Хейат Тахрир аш-Шам", подмять под себя все население этого многострадального района. Говорили и том, как необходимо искоренять террористическую угрозу", — заявил Лавров в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.