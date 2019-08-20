«Провал»: Путин выступил с заявлением

«Провал»: Путин о проблемах первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил федеральному и региональным правительствам подготовить программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам здравоохранения, передает «Интерфакс».

Путин отметил, что первичное звено здравоохранения находится в плачевном состоянии: основные фонды поликлиник и центральных районных больниц изношены, медицинское оборудование и автотранспорт в районных больницах изношены или отсутствуют, медицинских работников, особенно специалистов, не хватает, заработная плата выплачивается нерегулярно.

«Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал президент.

По его словам, на национальный проект «Здравоохранение» выделены 1 трлн 367 млрд рублей.

«А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15-16%», — констатировал Путин.

В состав первичного звена здравоохранения входят детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерские пункты и др.