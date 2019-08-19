Путин взял с собой во Францию вертолет

Во Францию на грузовом самолете доставили вертолет Ми-8, на котором президент России Владимир Путин должен перемещаться по стране. Из Марселя в форт де Брегансон он отправился именно этим видом транспорта.

Вертолет специального летного отряда «Россия» доставили в Марсель в полуразобранном состоянии и уже в этом городе собрали, чтобы затем Путин на нем полетел на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, сообщает «Лайф».

Путин прибыл во Францию в понедельник. Перед переговорами с Макроном лидеры дали пресс-конференцию.

Отметим, что ранее Путин привозил с собой в другие страны автомобиль Aurus, однако на этот раз российскому лидеру пришлось перемещаться по Франции по воздуху.