Путин назвал условия для возвращения России в G7

«Ее (G8) не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка"», — сказал Путин перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин отметил, что Россия «никогда ни от чего не отказывается» и готова принять руководителей стран-членов G7 в Москве в рамках работы «большой семерки».

Владимир Путин проводит переговоры с Эммануэлем Макроном в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — за несколько дней до проведения саммита G7 в Биарицце.