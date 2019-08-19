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Путин назвал условия для возвращения России в G7 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения к работе «большой восьмерки», передает РИА «Новости».
«Ее (G8) не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка"», — сказал Путин перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Путин отметил, что Россия «никогда ни от чего не отказывается» и готова принять руководителей стран-членов G7 в Москве в рамках работы «большой семерки».
Владимир Путин проводит переговоры с Эммануэлем Макроном в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — за несколько дней до проведения саммита G7 в Биарицце.
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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