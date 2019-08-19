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Путин заявил об отсутствии повышенного радиационного фона в Северодвинске 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что повышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что на место аварии были направлены «эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию».
«Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов — и военных экспертов, и гражданских. Мы серьёзных изменений там не видим», — отметил президент России.
Он добавил, что в настоящее время применяются превентивные меры «для того, чтобы не было никаких неожиданностей».
8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Росатом , Северодвинск
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