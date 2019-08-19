Путин заявил об отсутствии повышенного радиационного фона в Северодвинске

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что на место аварии были направлены «эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию».

«Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов — и военных экспертов, и гражданских. Мы серьёзных изменений там не видим», — отметил президент России.

Он добавил, что в настоящее время применяются превентивные меры «для того, чтобы не было никаких неожиданностей».