Путин прокомментировал протесты в Москве

Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто не имеет права нарушать закон, заявил российский президент Владимир Путин, комментируя прошедшие недавно в Москве акции.

«Никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, власти страны будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация в стране развивалась строго в рамках закона. Путин отметил, что связывает акции протеста с электоральным циклом.

«Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Напомним, 19 августа Владимир Путин прилетел во Францию с рабочим визитом. Переговоры президентов пройдут за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.