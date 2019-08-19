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Путин прокомментировал протесты в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто не имеет права нарушать закон, заявил российский президент Владимир Путин, комментируя прошедшие недавно в Москве акции.
«Никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, власти страны будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация в стране развивалась строго в рамках закона. Путин отметил, что связывает акции протеста с электоральным циклом.
«Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Напомним, 19 августа Владимир Путин прилетел во Францию с рабочим визитом. Переговоры президентов пройдут за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Москва
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