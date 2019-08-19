Россия пожертвует своим лесом ради дружбы с Китаем

Полный запрет на продажу российского леса в Китай выглядит нецелесообразным, поскольку незаконная вырубка — внутренняя проблема страны. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров , передает РИА Новости.

Он прокомментировал слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина , который на прошлой неделе не исключил возможности такого решения проблемы незаконной вырубки.

Мантуров поддержал беспокойство Кобылкина, но заметил, что Китай — основной торгово-экономический партнер России Москва рассчитывает увеличить взаимный товарооборот, поэтому ссориться с Пекином без крайней необходимости не имеет смысла.

«Не считаю, что вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения», — сказал он.

По его словам, Россия, как член ВТО , не имеет права установить запрет на вывоз леса для одной страны. В случае такого решения Китай сможет ввести контрсанкции. Глава Минпромторга напомнил, что вместо запретов Россия последовательно стимулирует производство внутри страны, из-за чего доля экспорта необработанной древесины снизилась до девяти процентов.

Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. На его долю приходится 39 процентов всех мировых закупок древесины, при этом Россия — один из главных поставщиков. Российские власти признают проблему незаконной вырубки для продажи леса в Китай. В этом году она стала особенно острой на фоне природных пожаров в Сибири. Одной из причин ситуации назвали поджоги, с помощью которых скрывали масштаб вырубок. О выявлении таких фактов в начале августа объявила Генпрокуратура России

Ранее в августе сообщалось, что на закупку российского леса также нацелилась Индия. Эту тему среди прочих обсуждали во время визита высокопоставленной индийской делегации во Владивосток 11-13 августа.