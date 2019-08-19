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Путин заявил об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, заявил российский лидер Владимир Путин, который находится с официальным визитом во Франции.
Путин также сообщил, что проинформирует президента Франции Эммануэля Макрона о разговоре с Зеленским, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе в Кремле заявили, что Путин положительно относится к Зеленскому, но главное — реализация достигнутых договоренностей.
Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.
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Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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