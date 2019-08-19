Путин заявил об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским

Путин также сообщил, что проинформирует президента Франции Эммануэля Макрона о разговоре с Зеленским, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в Кремле заявили, что Путин положительно относится к Зеленскому, но главное — реализация достигнутых договоренностей.

Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.