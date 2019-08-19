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Французский политик призвал к возвращению России в G8 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
Парижу следует занять независимую позицию и снять санкции против Москвы, без участия которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также содействовать возвращению России в G8, заявил политик и экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр.
«Радостно, что президент республики Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина перед саммитом G7 в Форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам», — приводит заявление Мияра РИА Новости.
Он подчеркнул, что санкции не заставят Москву изменить свою позицию по Крыму, «который в сущности был российским со времён Екатерины Великой».
Мияр отметил, что Франции необходимо «восстановить свою независимую международную политику» и отказаться от санкций, принятых под давлением «некоторых европейских ультрас».
По его словам, Россия помогает обеспечивать баланс мира в Европе и «гетто санкций» только способствует её сближению с Китаем.
«Удержание России в гетто санкций также толкает её в объятия Пекина, агрессивные проявления которого всё более заметны в кризисе в Гонконге… «Большая семёрка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмёркой», — заявил французский политик.
Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель призвал Евросоюз «взять курс» на отмену санкций против России.
Кроме того, экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин также выразил мнение, что Парижу следует наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на второй срок.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Юбер Ведрин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , ЕС , РИА Новости , Москва , Франция
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