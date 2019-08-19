Милонов предложил вернуть статью за тунеядство

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что считает необходимым вернуть в российское законодательство статью о тунеядстве, наказанием по которой будут принудительные работы. Слова парламентария приводит Агентство "Москва".

"Я считаю, что тунеядцами являются дееспособные люди, которые ведут антисоциальный образ жизни — наркоманы, алкоголики, которые живут, не трудясь, за счет своих родителей, за счет других нормальных членов семьи. Если у кого-то завелся в семье такой алкаш, которые ничего не делает, все пропивает из дома, нужно, чтобы была по закону статья, которой сейчас нет", — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что сегодня у человека не возникает проблем с законом, если его действия формально не попадают под определения кражи или нанесения вреда здоровью в ходе бытовых конфликтов, так что такой человек считается нормальным.

"Он не нормальный, а паразит на теле нашего общества. И этот прыщик нужно либо вылечить, либо изолировать", — уверен депутат.

Также парламентарий призвал считать тунеядцами и живущих за счет родителей молодых людей.

Высказался Милионов и по поводу тех, кто зарабатывают на жизнь попрошайничеством. По его словам, "профессиональных попрошаек" нужно наказывать, а остальным предоставить социальное обеспечение.

Ранее Милонов предложил запретить мужчинам ходить с голым торсом по улицам. По словам депутата, в подобном виде позволительно ходить на пляже, дома или на даче, но появление с голым торсом в парках и на улицах города считается неподобающим.