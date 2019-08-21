«Никаких табу нет»: Путин встретится с финским президентом

Владимир Путин в среду, 21 августа, приедет в Хельсинки , где у него состоится беседа с финским лидером Саули Ниинистё. Хотя визит называют «обычным» и «плановым», стороны дали понять, что вопросы в ходе встречи могут быть затронуты самые разные.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, посетит Хельсинки, где у него состоится разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё, по приглашению которого Путин и приедет в финскую столицу. Пресс-служба Кремля уже заявила, что разговор затронет глобальные вопросы, касающиеся отношений России Европейским союзом , в котором Финляндия сейчас занимает место страны-председателя.

Также темой для беседы станут вопросы двухстороннего сотрудничества. После встречи Путина и Ниинистё проведут пресс-конференцию, по окончании которой состоится совместный ужин двух лидеров в крепости Суоменлинна (Свеаборг). Об этом сообщает пресс-служба финского президента.

При этом за прошлый год товарооборот между двумя странами вырос на 19%, также Финляндия сегодня — один из важных российских партнеров в сфере энергетики, в том числе в проекте магистрального газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией , проходящего по дну Балтийского моря.

По словам назначенного в этом году финского премьер-министра Антти Ринне, финны хотели бы еще теснее сотрудничать с Россией и вести с ней диалог. Ринне, впрочем, отметил, что Финляндия все же будет придерживаться общей политической линии Евросоюза.

Президент Саули Ниинистё уже заявил, что визит Путина будет «довольно стандартным» и предназначенным для сверки позиций России и Финляндии по ситуации в мире.

«Мы [с Путиным] встречаемся каждый год — либо в России, либо в Финляндии. По такой же схеме пройдет и этот рабочий визит» — передает слова Ниинистё финская Helsingin Sanomat.

«Помимо официальной встречи в течение вечера у нас также состоится и более продолжительный разговор один на один. Мы [с Путиным] встречались уже много раз, так что никаких табу для обсуждения нет», — высказался Ниинистё в разговоре с финскими СМИ.

Позднее он рассказал, что фокусом переговоров будет политическая ситуация.

«Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — цитирует его РИА «Новости».

Вместе с этим Ниинистё отметил, что острых вопросов в двусторонних отношениях России и Финляндии в настоящий момент нет.

Арктика и сюрпризы

Как отметила российская сторона, в частности, среди тем встречи уже официально заявлена совместная деятельность двух стран в Арктике. Этот вопрос приобретает особое значение в контексте работы Арктического совета, куда в том числе входят Россия и Финляндия.

На последнем саммите организации в финском Рованиеми впервые за все время существования совета не была принята общая декларация. Причиной для этого стали разногласия членов совета по климатическим вопросам.

Последний диалог Путина и Ниинистё тоже касался этой темы. В начале апреля президенты разговаривали на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге. Встреча в среду даст лидерам возможность прояснить будущее арктических проектов двух стран — как на локальном уровне, так и в масштабе Арктического совета, позиции членов которого, как показала практика, несколько разошлись.

Помощник президента Юрий Ушаков во время общения с российскими СМИ также заявил, что Путин и Ниинистё во время своей беседы поднимут вопрос военной безопасности в регионе Балтийского моря.

Ниинистё может упомянуть ставшие для финнов неожиданностью учения ВМФ «Океанский щит — 2019», организованные Россией в акватории Балтийского моря в начале августа. Тем не менее, президент Финляндии предположил, что эти учения, как и предыдущие, не были «направлены против кого-то».

«Конечно, эти учения стали для нас внезапностью, поскольку никаких предварительных сведений о них не поступало. Но то, что Россия может делать такие сюрпризы — само по себе ни для кого не сюрприз», — цитирует Ниинистё финское издание Ilta-Sanomat.

Россия также намерена обсудить и отношения с Евросоюзом, страной-председателем которого до конца этого года будет Финляндия.

Это подтвердил и Юрий Ушаков.

«Какие темы будут обсуждаться: тут, естественно, развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной, гуманитарной областях. Перспективы восстановления конструктивного диалога России и с Европейским союзом», — цитирует его слова РИА «Новости».

В связи с этим может быть затронута тема ужесточения визовых требований, которое было введено Финляндией в начале августа. Как следует из официального объяснения финского МИД , причиной этих мер стала директива руководящих органов ЕС.

Ранее выдача финских виз россиянам проходила в упрощенном режиме, однако согласно политике Евросоюза, страны-члены должны приводить свои визовые режимы к единому образцу. Представитель финского МИД Веса Хяккинен заявил Helsingin Sanomat, что рано или поздно ужесточение «пришлось бы ввести».

В преддверии встречи с Путиным Саули Ниинистё обсудил тему отношений с Россией с французским лидером Эмманюэлем Макроном. По словам Ниинистё, Макрон выдвинул идею так называемой «архитектуры европейской безопасности», для чего так или иначе придется прояснить и придать более конкретный вид отношениям Европы с Россией.

Оба европейских лидера сходятся во мнении, что будущее на этом направлении зависит от разрешения украинского вопроса. Работе «нормандской четверки» уделили особое внимание во время беседы российского президента с Макроном, которая состоялась в понедельник.

Об этом также Саули Ниинистё будет говорить во время своей первой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит Ниинистё на Украину уже запланирован на начало сентября.