РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму

«Было бы очень знаково и символично», — убежден он.

По словам парламентария, крымчане любят украинские продукты, поэтому снятие блокады стало бы примером народной дипломатии.

Более того, фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины ожидали снятия блокады уже летом — так они интерпретировали предвыборные обещания президента Владимира Зеленского

Бальбек убежден, что неспособность поставлять продукты в Крым лишает фермеров сотен миллионов рублей прибыли. От этого у них «слезы наворачиваются на глаза», ведь в Крыму они смогли бы реализовать свой товар («отличного качества») намного дороже, чем на Украине («за копейки»).