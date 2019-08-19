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РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму 

Рамблер + ещё 5 9 минут назад
Украине стоит снять продуктовую блокаду Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Было бы очень знаково и символично», — убежден он.
По словам парламентария, крымчане любят украинские продукты, поэтому снятие блокады стало бы примером народной дипломатии.
Более того, фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины ожидали снятия блокады уже летом — так они интерпретировали предвыборные обещания президента Владимира Зеленского.
Бальбек убежден, что неспособность поставлять продукты в Крым лишает фермеров сотен миллионов рублей прибыли. От этого у них «слезы наворачиваются на глаза», ведь в Крыму они смогли бы реализовать свой товар («отличного качества») намного дороже, чем на Украине («за копейки»).
«Фермеры на все лады проклинают официальный Киев», — заявил депутат, призвав Зеленского отменить блокаду, добившись лояльности от населения юга страны.
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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