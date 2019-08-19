В Госдуме оценили отказ Пентагона от введения морской блокады Венесуэлы

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил, что Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Отмечается, что американский лидер предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Однако, как пишет издание, Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.

"Оценка Пентагона в данном случае абсолютно оправдана", — заявил Новиков РИА Новости.

Также парламентарий напомнил, что в определённом смысле блокада Венесуэлы уже действует и существует.

"Что остаётся? Остаётся в ограниченных масштабах доставка продовольствия в Венесуэлу. Но это совершенно циничное решение, если по замыслу Трампа объектом данных санкций должны стать поставки продовольствия в страны, то тогда это, прежде всего, удар не столько по Мадуро, не сколько по правительству, а по обычным гражданам, которые лишатся возможности обеспечивать свои потребности и кормить свои семьи. Соответственно, все разговоры о том, что санкции, вводимые Вашингтоном по отношению к Венесуэле, направлены против правительства и властей и во благо народа страны, гроша ломаного не стоят, потому что эти санкции ровно направлены против народа", — заключил депутат.