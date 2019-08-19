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В Госдуме оценили отказ Пентагона от введения морской блокады Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: © AP Photo / Charles Dharapak, File
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя сообщения об идее президента США Дональда Трампа ввести морскую блокаду Венесуэлы и отказ Пентагона от этих планов, заявил, что оценка американского оборонного ведомства в данном случае абсолютно оправдана.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил, что Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Отмечается, что американский лидер предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Однако, как пишет издание, Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.
"Оценка Пентагона в данном случае абсолютно оправдана", — заявил Новиков РИА Новости.
Также парламентарий напомнил, что в определённом смысле блокада Венесуэлы уже действует и существует.
"Что остаётся? Остаётся в ограниченных масштабах доставка продовольствия в Венесуэлу. Но это совершенно циничное решение, если по замыслу Трампа объектом данных санкций должны стать поставки продовольствия в страны, то тогда это, прежде всего, удар не столько по Мадуро, не сколько по правительству, а по обычным гражданам, которые лишатся возможности обеспечивать свои потребности и кормить свои семьи. Соответственно, все разговоры о том, что санкции, вводимые Вашингтоном по отношению к Венесуэле, направлены против правительства и властей и во благо народа страны, гроша ломаного не стоят, потому что эти санкции ровно направлены против народа", — заключил депутат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
Политика , Армия , США , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Дмитрий Новиков , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Венесуэла
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