Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин вылетел на встречу с Макроном в резиденцию французских лидеров 

News.ru + ещё 39 1 час назад
Фото: Patrub01/Wikimedia Commons
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, президент ожидает пересадки на вертолёт и через час прилетит в форт Брегансон.
Согласованной программой визита предусмотрено, что пресс-конференция двух лидеров пройдёт сразу по их прибытии в резиденцию. В России считают, что такая повестка «выглядит несколько странно», и предлагают устроить выход Путина и Макрона к журналистам уже после переговоров, «чтобы обозначить какие-то итоги». Если изменить программу не удастся, то Путин пообщается с журналистами самостоятельно после всех мероприятий.
По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, на переговорах в форте Брегансон президенты должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, ситуацию вокруг Ирана, а также перспективы проведения саммита РФ — Франция — ФРГ — Турция по Сирии, писал News.ru.
Форт, излюбленное место отдыха французских королей, в 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля был перестроен и стал официальной летней резиденцией президентов Франции.
News.ru: последние новости
Кадыров раскрыл детали вхождения Чечни в состав РФ Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздали протестующим Сергея Глазьева вернули в евразийские интеграторы
Комментарии
Политика , Африка , Ближний Восток , Украина , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Марсель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина11
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского241
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией28
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге80
«Тупая овца»: депутат Рады оскорбил журналистку1
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение