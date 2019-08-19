Путин вылетел на встречу с Макроном в резиденцию французских лидеров

Как передаёт корреспондент РИА Новости, президент ожидает пересадки на вертолёт и через час прилетит в форт Брегансон.

Согласованной программой визита предусмотрено, что пресс-конференция двух лидеров пройдёт сразу по их прибытии в резиденцию. В России считают, что такая повестка «выглядит несколько странно», и предлагают устроить выход Путина и Макрона к журналистам уже после переговоров, «чтобы обозначить какие-то итоги». Если изменить программу не удастся, то Путин пообщается с журналистами самостоятельно после всех мероприятий.

По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, на переговорах в форте Брегансон президенты должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, ситуацию вокруг Ирана, а также перспективы проведения саммита РФ — Франция — ФРГ — Турция по Сирии, писал News.ru.

Форт, излюбленное место отдыха французских королей, в 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля был перестроен и стал официальной летней резиденцией президентов Франции.