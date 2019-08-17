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В России оценили предложенный Варшавой способ «устрашения» Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Российские парламентарии прокомментировали слова главы польского МИД Яцека Чаапутовича, предложившего разместить американские войска в Польше.
Ранее польский депутат заявил, что американский контингент мог бы стать "действенным способом" сдерживания военного потенциала России.

"Ничего нового"

Комментируя заявление Чаапутовича, в Госдуме отметили, что Москва не готовится на кого-либо нападать.
"Мы всегда готовимся к отражению извне. Данное заявление — для того, чтобы лишний раз показать лояльность Америке. Ничего нового нет, очередное запугивание Евросоюза какими-то мнимыми российскими "угрозами", — цитирует депутата Виктора Водолацкого телеканал RT.
В свою очередь, член нижней палаты российского парламента Александр Шерин предложил не обращать на подобные заявления внимания.
"Польша будет говорить только то, что ей будут указывать ее хозяева-американцы", — отметил он в комментарии РИА Новости.
Политик сравнил поведение Варшавы с детьми на новогодней елке, которым воспитательница раздает стихи по четверостишью.
"Так, американцы раздают тексты всем чиновникам государственного уровня, и они по очереди их озвучивают. Но это же дикость, когда страна сама просит, чтобы к ней на территорию привели как можно больше иностранных войск", — удивился он.

"Абсурдный вопрос"

Сенатор Франц Клинцевич также напомнил, что Россия вправе реагировать на размещение военного контингента США в Польше.
"Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить: в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике", — заявил он.
Кроме того, саму постановку вопроса "о сдерживании" России Клинцевич назвал абсурдной.
Ранее посол США в Польше Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу. Дипломат возмутился, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону и использует профицит торгового баланса на внутренние цели: в 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП.
В ответ на упрек Гренелла председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что в случае вывода войск американцам "стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие".
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Комментарии2
Политика , Франц Клинцевич , Александр Шерин , Ричард Гренелл , Бундестаг , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , РИА Новости , Russia Today , Варшава , Москва , Польша
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