Крымские татары рассказали об успехах за пять лет после воссоединения с РФ

Участники крымско-татарского форума в Симферополе в своем обращении отметили, что крымско-татарский народ после вхождения Крыма в состав России переживает период своего развития, за последние пять лет в части обустройства сделано больше, чем за многие предыдущие десятилетия.

Обращение крымско-татарских общественно-политических сил принято на форуме, который состоялся в субботу в Симферополе. В нем участвовало около 500 делегатов из различных частей полуострова. Организаторами форума выступили одно из крупнейших общественных движений крымских татар "Къырым" ("Крым") и Совет крымско-татарского народа.

"За последние годы укрепились межнациональные отношения. Крымские татары реабилитированы, в местах компактного проживания репатриантов строятся дороги, подключается газ, свет и вода, ведётся строительство жилья, ежегодно выделяется материальная помощь на завершение строительства дома. Подходит к завершению строительство Соборной мечети в городе Симферополь, реставрируется Ханский дворец, строится полиэтнический центр — народ не только живёт, но и развивается у себя на родине", — говорится в обращении.

Собравшиеся отметили, что в Крыму за последние пять лет реализованы такие масштабные проекты, как Крымский мост, две крупные электростанции и аэропорт, строятся новая республиканская больница и федеральная трасса.

Участники форума выступили за активное участие крымских татар в жизни российского Крыма.