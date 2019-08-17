Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России пообещали ответить на польские «методы устрашения» 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия оставляет за собой право ответить на размещение военного контингента США в Польше. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя соответствующее заявление главы польского МИД Яцека Чапутовича, передает в субботу, 17 августа, РИА Новости.
«Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», — отметил Клинцевич.
Он добавил, что Россия готова к любому развитию событий и может применить ответные меры.
По его словам, высказывание министра может способствовать усилению военной напряженности в Европе. Кроме того, он считает, что в настоящее время от польских властей «можно ожидать чего угодно», и они «сами могут попросить» о размещении американских ракет на своей территории.
«Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить — в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике», — отметил Клинцевич.
Ранее в субботу стало известно о том, что Чапутович назвал способ устрашения России. По его словам, размещение американских войск в Польше будет сильнее внушать России страх, чем в случае их отправки в Западную Европу.
Последние новости
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на кукурузном поле Airbus В Крыму случайно запустили управляемую ракету Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Комментарии1
Политика , Франц Клинцевич , Яцек Чапутович , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о выводе Порошенко миллиардов долларов287
Появилось видео пожара в одесском отеле6
Мародеры разворовывают севший на поле самолет104
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus141
Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией152
Видео
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
06:54
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus
Происшествия Катастрофы
00:28
Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией
Армия Войска
00:49
В США заявили о выводе Порошенко миллиардов долларов
В мире Политика
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение