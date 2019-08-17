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Минздрав объяснил идею о запрете чипсов и газировки 

News.ru 48 минут назад
Фото: ТАСС
Идея об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием соли и сахара на работе основана на уже существующих практиках. Она не станет обязательной для внедрения.
Соответствующие рекомендации подготовил Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ведомство ранее предложило работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики.
Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Он полагает, что реализация идеи Федерации независимых профсоюзов России по введению сокращённой рабочей недели с десятичасовым рабочим днём может привести к ухудшению здоровья людей и производительности труда. А три выходных дня в неделю — к повышению заболеваемости ожирением.
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Комментарии
Политика , Общество , Минздрав РФ , РБК
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