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Депутат Госдумы оценил отказ Киева снять водную блокаду Крыма 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал позицию украинских властей, которые отказываются снять водную блокаду Крыма и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, власти Киева не желают идти даже на обоюдовыгодные условия.
Шеремет считает это большой глупостью украинской стороны.
При этом депутат отмечает, что в отказе от возобновления подачи днепровской воды в Крым нет никакой катастрофы.
По его словам, при поддержке федерального центра на полуострове в ближайшие годы запланировали реализовать ряд масштабных проектов по переброске воды на север.
Как отмечается, данные шаги помогут не допустить засоления почв и обеспечить водой химические заводы в Крыму.
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Политика , Украина , Михаил Шеремет , Киев , Республика Крым
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