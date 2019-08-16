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Убивший авиадиспетчера россиянин пошел в депутаты 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Виталий Калоев, в 2004 году убивший датского авиадиспетчера, примет участие в выборах в городское собрание Владикавказа от «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии, передает РИА Новости.
В партии заявили, что Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. По итогам предварительного голосования он занял «одно из лидирующих мест». Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
В 2002 году Калоев потерял жену и двух детей в авиакатастрофе над Боденским озером. Тогда самолет «Башкирских авиалиний» Ту-154 толкнулся с «Боингом» компании DHL. Погиб 71 человек. Самолеты столкнулись из-за ошибки авиадиспетчера Петра Нильсена, работавшего в ночь катастрофы.
Спустя почти полтора года Калоев нашел Нильсена и убил его. В 2005 году его приговорили к восьми годам тюрьмы в Швейцарии. Через два года Калоева досрочно освободили за примерное поведение. В 2007 году он вернулся в Россию, в 2008-м стал замминистра строительства и архитектуры Северной Осетии.
На основе истории Калоева сняли несколько художественных фильмов, как в России так и за границей — «Полет в ночи. Катастрофа над Уберлинген» (Швейцария/Германия, 2009), «Последствия» (США, 2017 с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли), а также «Непрощенный» (Россия, 2018 год, роль Калоева исполнил Дмитрий Нагиев).
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Политика , Арнольд Шварцнеггер , Дмитрий Нагиев , Виталий Калоев , Единая Россия , Владикавказ
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