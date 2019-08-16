Убивший авиадиспетчера россиянин пошел в депутаты

В партии заявили, что Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. По итогам предварительного голосования он занял «одно из лидирующих мест». Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

В 2002 году Калоев потерял жену и двух детей в авиакатастрофе над Боденским озером. Тогда самолет «Башкирских авиалиний» Ту-154 толкнулся с «Боингом» компании DHL. Погиб 71 человек. Самолеты столкнулись из-за ошибки авиадиспетчера Петра Нильсена, работавшего в ночь катастрофы.

Спустя почти полтора года Калоев нашел Нильсена и убил его. В 2005 году его приговорили к восьми годам тюрьмы в Швейцарии. Через два года Калоева досрочно освободили за примерное поведение. В 2007 году он вернулся в Россию, в 2008-м стал замминистра строительства и архитектуры Северной Осетии.