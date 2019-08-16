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ЧП с А321: Путин присвоил пилотам звание Героев России 

Рамблер + ещё 3 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Открывая заседание с постоянными членами Совета безопасности, глава государства заявил, что подписал указ о награждении всего экипажа самолета.
«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — рассказал он.
Президент выразил надежду, что подобных происшествий больше не случится.
«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительной», — добавил Путин.
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Московская область
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