ЧП с А321: Путин присвоил пилотам звание Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье . Об этом сообщает РИА «Новости».

Открывая заседание с постоянными членами Совета безопасности, глава государства заявил, что подписал указ о награждении всего экипажа самолета.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — рассказал он.

Президент выразил надежду, что подобных происшествий больше не случится.

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительной», — добавил Путин.