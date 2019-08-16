Ход Путина. Макрон стремится стать «главным по Украине», кто этому может помешать

Французский лидер примет российского коллегу в своей летней резиденции — форте Брегансон, — расположенной между Ниццей Марселем . Последний раз главы государств общались 28 июня в Осаке на полях саммита G20.

От торговли до войны

13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что темами переговоров станут двусторонние отношения, международные проблемы, в частности, ситуация на Украине и дальнейшая работа в «нормандском формате», речь также может пойти о репатриации обнаруженных археологами останков французского генерала графа Шарль-Этьена Гюден де ла Саблоньера, погибшего в 1812 году под Смоленском . Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов по международным делам.

Более детальный список тем озвучил журналистам источник в Елисейском дворце: Сирия Ливия , Украина, Иран , торговые отношения между Москвой и Парижем, защита окружающей среды. Кроме того, он не исключил, что с учётом доверительного и открытого формата диалога президенты затронут тему уличных демонстраций в России

«Этот визит вписывается в рамки продолжающегося диалога с РФ. Он способствует развитию наших отношений и отношений Европы с этим важным соседом. Мы хотим открытого, честного диалога, чтобы затронуть те темы, к которым у нас имеется общий интерес и которые влияют на наши отношения. Существуют возможности сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая безопасность, энергетику и торговлю», — заявил источник.

Встреча Путина и Макрона состоятся накануне саммита G7, который с 24 по 26 августа примет французский город Биарриц. Возвращения к формату G8 в ближайшее время не предвидится, но де-факто мнением Москвы по ключевым вопросам по-прежнему интересуются.

Макрон хочет укрепить позиции Франции за счёт России и Украины

Украинский вопрос — тема, которая тесно связывает Россию и Францию. Тем не менее, Макрон, занимая президентский пост больше двух лет, ещё не имел возможности проявить себя как участника «нормандской четвёрки». Последние переговоры на высшем уровне прошли 19 октября 2016 года, то есть почти за 7 месяцев до его инаугурации. Поскольку достигнутые тогда договорённости до сих пор не выполнены, смысла проводить новую встречу глав государства стороны не видят.

«Франция сейчас заинтересована в возобновлении диалога с Россией, потому что, уходя от разговора с РФ, Франция стала утрачивать ту роль переговорщика с Россией от Запада, которую она имела раньше. Поскольку Франция стала перестраивать свою внешнюю политику и концентрироваться на ЕС и США, то этот статус постепенно стал утрачиваться, а теперь Макрон одновременно хочет возглавить новый ЕС и сохранить звание эксклюзивного партнёра по переговорам России и Запада», — сказала в комментарии РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований Надежда Узунова.

По её словам, для лидера Пятой республики важно, чтобы Франция находилась внутри всех важных международных процессов и была ключевым игроком со стороны Европейского Союза, в том числе по урегулированию внутриукраинского кризиса. Шансы на восстановление статуса Парижа как международного посредника возрастают на фоне грядущего выхода Великобритании из состава ЕС и постепенного перехода инициативы на политическом попроще от Германии к Франции.

Планы Макрона могут нарушить Зеленский, Трамп и Нетаньяху

Призывы Зеленского провести встречу «нормандской четвёрки» обращены не только к миллионным обезличенным аудиториям с экранов телевизоров и страниц соцсетей, но и персонально к лидерам стран переговорного формата. После гибели четверых украинских военнослужащих в Донбассе 7 августа глава государства позвонил Путину, а затем, уже находясь с визитом в Турции, и Макрону.

Однако источники издания «Известия» в политически кругах Украины сообщили, что переговоры с Россией, Германией и Францией Зеленский хочет провести уже после встречи с президентом США Дональдом Трампом, то есть не раньше сентября. Как известно, украинский и американский лидеры смогут пообщаться 1 сентября в Польше на мероприятиях, посвящённых началу Первой мировой войны, и в середине месяца в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН

«Перед встречей с Путиным в рамках «нормандского формата» Зеленскому нужно максимально усилить свои переговорные позиции. С одной стороны, США всегда высказывались в пользу Украины, с другой — Трамп не особо активен в этом. А его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского», — сказал другой источник издания.

Ангела Меркель , хоть и сохраняет пост канцлера ФРГ, но, судя по последним событиям в самой Германии, теряет статус политического тяжеловеса Европы. Осознавая это, Путин начал решать ключевые вопросы с более молодым и амбициозным Макроном, к которому перешла пальма первенства. Направлений для совместной работы у них достаточно: от развития двусторонних отношений до урегулирования региональных конфликтов. Прежде всего это затянувшаяся война в Донбассе, мешающая отмене антироссийских санкций и полноценному экономическому сотрудничеству.