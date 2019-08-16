Россию обвинили в терроре украинских рыбаков в Азовском море

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В украинском ведомстве отметили, что российские спецслужбы задерживают рыбаков и заставляют их давать ложные показания о незаконном вылове рыбы. Для этого сотрудники ФСБ якобы применяют угрозы и шантаж.

В качестве примера СБУ привела прошлогоднее задержание двух украинцев недалеко от Бердянска . Мужчин доставили в Ейск, допросили без присутствия адвокатов и потребовали признать вину в браконьерстве. После отказа давать такие показания рыбакам пригрозили переквалифицировать дело на шпионаж против России . Также, по данным украинской стороны, сотрудники спецслужб пообещали «найти» оружие, взрывчатку и наркотики во время повторного осмотра судна. В результате рыбаки дали ложные показания, после чего на них завели уголовное дело за незаконный рыбный промысел.

«Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря», — отметили в Службе безопасности Украины.

В конце июля СБУ задержала российский танкер в порту Измаила Одесской области. В ведомстве заявили, что судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Позже экипаж корабля отпустили. В СБУ пояснили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Они отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву.