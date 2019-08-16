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Россию обвинили в терроре украинских рыбаков в Азовском море 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Служба безпеки України
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
В украинском ведомстве отметили, что российские спецслужбы задерживают рыбаков и заставляют их давать ложные показания о незаконном вылове рыбы. Для этого сотрудники ФСБ якобы применяют угрозы и шантаж.
В качестве примера СБУ привела прошлогоднее задержание двух украинцев недалеко от Бердянска. Мужчин доставили в Ейск, допросили без присутствия адвокатов и потребовали признать вину в браконьерстве. После отказа давать такие показания рыбакам пригрозили переквалифицировать дело на шпионаж против России. Также, по данным украинской стороны, сотрудники спецслужб пообещали «найти» оружие, взрывчатку и наркотики во время повторного осмотра судна. В результате рыбаки дали ложные показания, после чего на них завели уголовное дело за незаконный рыбный промысел.
«Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря», — отметили в Службе безопасности Украины.
В конце июля СБУ задержала российский танкер в порту Измаила Одесской области. В ведомстве заявили, что судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Позже экипаж корабля отпустили. В СБУ пояснили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Они отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву.
Сейчас в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос о моряках не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что их судьбу должны решить следствие и суд в России.
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Политика , ФСБ , ООН , СБУ , Бердянск
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