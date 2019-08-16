Российские парламентарии в качестве наблюдателей будут присутствовать на выборах президента Абхазии, которые пройдут 25 августа. Об этом «Парламентской газете» сообщила сенатор Ольга Ковитиди.
«Действительно, я буду работать в качестве наблюдателя на выборах президента Абхазии, — рассказала сенатор. — Принимаю участие в выборах в таком статусе уже не первый раз. Состав нашей делегации уже практически определён».
Как сообщает РИА «Новости», в состав делегации также войдут зампредседатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов (Ольга Ковитиди входит в тот же комитет), замглавы международного комитета палаты регионов Фарид Мухаметшин и его коллега по комитету Алексей Кондратьев.