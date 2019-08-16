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Кадыров рассказал о встрече с Путиным после смерти отца 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Фото: AP
Владимир Путин позволил Рамзану Кадырову восстановить Чечню и пообещал не притеснять местных мусульман на первой после гибели его отца встрече. Об этом сам глава Чечни заявил в эфире ЧГТРК «Грозный».
Отец Рамзана Кадырова, первый президент Чечни Ахмат Кадыров, погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года.
Вскоре после этого президент России встретился с Кадыровым-младшим. По словам последнего, на той встрече присутствовали еще 12 человек. Все они были чеченцами.
«Они знают, что я сказал падишаху», — отметил Кадыров.
Позицией, которую он в тот день озвучил Путину, чеченский лидер назвал окончание войны. Кроме того, Кадыров объявил Путину о готовности быть с Россией, если тот позволит ему восстановить республику и пообещает не выступать против ислама.
По словам Рамзана Кадырова, такие договоренности были достигнуты, с ними он позже и вышел работать. Кадыров-младший стал премьер-министром Чечни зимой 2006-го, а весной 2007-го — президентом республики.
Комментарии3
Политика , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика
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