Кадыров рассказал о встрече с Путиным после смерти отца

Отец Рамзана Кадырова, первый президент Чечни Ахмат Кадыров , погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года.

Вскоре после этого президент России встретился с Кадыровым-младшим. По словам последнего, на той встрече присутствовали еще 12 человек. Все они были чеченцами.

«Они знают, что я сказал падишаху», — отметил Кадыров.

Позицией, которую он в тот день озвучил Путину, чеченский лидер назвал окончание войны. Кроме того, Кадыров объявил Путину о готовности быть с Россией, если тот позволит ему восстановить республику и пообещает не выступать против ислама.

По словам Рамзана Кадырова, такие договоренности были достигнуты, с ними он позже и вышел работать. Кадыров-младший стал премьер-министром Чечни зимой 2006-го, а весной 2007-го — президентом республики.