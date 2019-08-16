Захарова: Москва просит не выгораживать ВСУ в Донбассе

По словам Захаровой, в настоящее время киевская сторона нарушает перемирие и периодически открывает огонь по населенным пунктам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Только за 12 августа два таких аппарата были сбиты народной милицией ЛНР», — рассказала Захарова.

Она обратилась к мировому сообществу с просьбой не закрывать глаза на все происходящее.

«Мы призываем мировое сообщество… перестать выгораживать силовиков, … уничтожающих население Донбасса», — заключила Захарова.