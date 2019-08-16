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Захарова: Москва просит не выгораживать ВСУ в Донбассе 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона просит мировое сообществе перестать вставать на защиту ВС Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Захаровой, в настоящее время киевская сторона нарушает перемирие и периодически открывает огонь по населенным пунктам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Только за 12 августа два таких аппарата были сбиты народной милицией ЛНР», — рассказала Захарова.
Она обратилась к мировому сообществу с просьбой не закрывать глаза на все происходящее.
«Мы призываем мировое сообщество… перестать выгораживать силовиков, … уничтожающих население Донбасса», — заключила Захарова.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Москва
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