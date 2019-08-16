Озвученные офисом президента Украины Владимира Зеленского планы по возвращению Крыма — «политика в чистом виде». Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.
Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка в своем аккаунте в Facebook рассказал о разработке стратегии по возвращению Крыма и Донбасса, в том числе созданию «концепции переходного правосудия».
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в свою очередь отметил, что «все это вызывает иронию».
«Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — подчеркнул Бобков.
Он также назвал действия украинских властей «политикой в чистом виде» и посоветовал «заняться стратегией развития собственного государства».
«Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество», — пояснил Владимир Бобков.