В Крыму посоветовали Зеленскому заняться Украиной

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка в своем аккаунте в Facebook рассказал о разработке стратегии по возвращению Крыма и Донбасса, в том числе созданию «концепции переходного правосудия».

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в свою очередь отметил, что «все это вызывает иронию».

«Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — подчеркнул Бобков.

Он также назвал действия украинских властей «политикой в чистом виде» и посоветовал «заняться стратегией развития собственного государства».