Советник Владимира Путина Сергей Глазьев покинет администрацию президента, сообщают «Известия».
Осведомленные собеседники рассказали изданию, что в октябре Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что Глазьев претендует на эту должность, а займет ее, если это одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета — лидеры стран-членов Евразийского экономического союза.
Там добавили, что 9 августа кандидатура Глазьева была одобрена на заседании Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС, а утверждена окончательно может быть 1 октября.
Глазьев и его помощник не ответили на звонки «Известий», а пресс-служба администрации президента отказалась от комментариев.
Доцент РАНХиГС Алисен Алисенов назвал Глазьева опытным стратегом с хорошей школой, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев — подходящей кандидатурой на должность, на которую тот претендует, а анонимные собеседники — активным оппонентом монетарной политики Центрального банка и Министерства финансов.
Один из последних высказал мнение, что Глазьев покидает АП из-за неподдержки своей идеологии экономического развития.