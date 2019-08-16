Глазьев покидает администрацию президента

Осведомленные собеседники рассказали изданию, что в октябре Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что Глазьев претендует на эту должность, а займет ее, если это одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета — лидеры стран-членов Евразийского экономического союза

Там добавили, что 9 августа кандидатура Глазьева была одобрена на заседании Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС, а утверждена окончательно может быть 1 октября.

Глазьев и его помощник не ответили на звонки «Известий», а пресс-служба администрации президента отказалась от комментариев.

Один из последних высказал мнение, что Глазьев покидает АП из-за неподдержки своей идеологии экономического развития.