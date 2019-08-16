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«Информация не вызывает доверия»: посольство РФ о новом «пострадавшем» в Солсбери 

ТК «Звезда» 1 час назад
В российском дипведомстве обратили внимание на то, что полиция Лондона не называет имени пострадавшего, хотя ранее «охотно предавала ее огласке».
В посольстве РФ в Лондоне прокомментировали сообщения об отравлении второго полицейского при инциденте в Солсбери. Речь идет о заявлении Скотленд-Ярда, согласно которому в крови еще одного правоохранителя были якобы обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которое было применено в городе в прошлом году.
Российские дипломаты отметили, что информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем не вызывает доверия потому, что она не соответствует предыдущим заявлениям британских властей. Вместе с тем, в посольстве РФ выразили недоумение по поводу того, почему об обстоятельстве, которое якобы считается важным, стало известно лишь спустя полтора года после случившегося.
В российском дипведомстве также обратили внимание на то, что полиция Лондона не называет имени пострадавшего, хотя ранее «охотно предавала ее огласке».
«Опубликованная сегодня информация не вызывает никакого доверия. Рассматриваем ее как новую попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки», — говорится в заявлении на официальном сайте посольства РФ.
В дипмиссии напомнили, что с момента инцидента в Солсбери британские власти отказываются от сотрудничества с РФ и держат в тайне информацию о состоянии и местонахождении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Политика , Видео , В мире , Сергей Скрипаль
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