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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче двух Курильских островов Японии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила слова главы ведомства Сергея Лаврова о готовности передать два острова из состава южных Курил Японии.
«Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».
Министр иностранных дел Лавров заявил об этом на молодежном форуме «Территория смыслов» в Московской области.
«Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом… Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — сказал в ходе форума министр.
Напомним, в МИД в заявляли, что Токио продолжает оспаривать общепризнанные итоги Второй мировой войны.
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Комментарии8
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Радиостанция "Говорит Москва" , Япония
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