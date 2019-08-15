МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы

« (Это) наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Сергей Лавров, отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов» в Подмосковье, заявил, что Россия готова «после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли». Он подчеркнул, что передача островов состоится именно после заключения мирного договора.