МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ведомства Сергея Лаврова о готовности России передать Японии два острова Курильской гряды — Хабомаи и Шикотан.
« (Это) наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Сергей Лавров, отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов» в Подмосковье, заявил, что Россия готова «после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли». Он подчеркнул, что передача островов состоится именно после заключения мирного договора.