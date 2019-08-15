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МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ведомства Сергея Лаврова о готовности России передать Японии два острова Курильской гряды — Хабомаи и Шикотан.
« (Это) наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Сергей Лавров, отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов» в Подмосковье, заявил, что Россия готова «после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли». Он подчеркнул, что передача островов состоится именно после заключения мирного договора.
Политика , Видео , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Радиостанция "Говорит Москва" , Япония
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