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Медведев высоко оценил действия экипажа, совершившего аварийную посадку под Жуковским 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Действия экипажа A321, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.
"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что благодаря умелым действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель людей.
"Понятно, там будут работать комиссии, которые должны будут выяснить, что произошло и из-за чего, — добавил премьер. — Но в любом случае то, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет — это, безусловно, очень хорошее событие".
Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию. "Пусть разбираются специалисты, действительно, с тем, что произошло по всем процедурам", — поручил премьер-министр, обращаясь к главе Минтранса Евгению Дитриху.
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Комментарии2
Политика , Катастрофы , Происшествия , Дмитрий Медведев , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Жуковский
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