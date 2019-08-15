ТАСС: последние новости

Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье

Лавров: США понимают, что Китай не присоединится к инициативе о контроле над вооружениями