Захарова проведет брифинг в Пятигорске 22 августа

Следующий брифинг МИД РФ для журналистов пройдет 22 августа в Пятигорске на площадке Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Следующий брифинг запланирован на 22 августа в Пятигорске, там с 9 по 30 августа проходит юбилейный десятый Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", — сказала она.

Дипломат добавила, что в форуме принимают участие 3 тыс. молодых людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа и иных субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья.

Это не первый выездной брифинг официального представителя российского внешнеполитического ведомства. Департамент информации и печати МИД РФ проводил такой формат мероприятия для журналистов во Владивостоке, Керчи, Коктебеле, Калининграде, Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Сочи, Ялте.