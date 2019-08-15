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Россия назвала условие передачи Курил Японии 

Lenta.ru + ещё 8 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. Видео выступления главы внешнеполитического ведомства размещено на YouTube-канале «Территория смыслов».
Глава МИД напомнил, что Россия является юридическим продолжателем Советского Союза и потому признает Декларацию 1956 года, согласно которой страна будет готова передать два острова только после заключения мирного договора. «Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», — сказал Лавров.
9 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала карту, размещенную на сайте Олимпийских игр-2020 в Токио, где Курилы были включены в состав Японии. По мнению Захаровой, такие действия неправомерны и не идут на пользу отношениям двух стран.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Согласно Совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».
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Политика , Азия , В мире , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Япония
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