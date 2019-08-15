Япония получит два курильских острова, если заключит с Россией мирный договор. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале мероприятия.
В 1956 году Советский союз и Япония подписали декларацию, подразумевавшую передачу последней островов Шикотан и Хабомаи. В 2018-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину вернуться к обсуждению вопроса на ее основе.
В ходе сегодняшнего выступления на «Территории смыслов» Сергей Лавров сообщил, что Россия признает декларацию 1956-го, а сам он не считает ситуацию тупиковой.
«Все упирается в нежелание наших коллег признать итоги Второй мировой войны», — рассказал министр.
По его словам, если Токио это сделает, мирный договор может быть подписан, а Хабомаи и Шикотан — переданы Японии.
Зимой 96% жителей южных Курил в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения высказались против передачи островов Японии.