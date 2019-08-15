Лавров назвал условие передачи Курил Японии

В 1956 году Советский союз и Япония подписали декларацию, подразумевавшую передачу последней островов Шикотан и Хабомаи. В 2018-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину вернуться к обсуждению вопроса на ее основе.

В ходе сегодняшнего выступления на «Территории смыслов» Сергей Лавров сообщил, что Россия признает декларацию 1956-го, а сам он не считает ситуацию тупиковой.

«Все упирается в нежелание наших коллег признать итоги Второй мировой войны», — рассказал министр.

По его словам, если Токио это сделает, мирный договор может быть подписан, а Хабомаи и Шикотан — переданы Японии.