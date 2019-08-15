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Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
Так он объяснил решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан России.
"Это попытка повторять наши решения. Путин ввел для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет", — написал Жириновский.
Однако, по мнению политика, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в Россию едут десятки тысяч, чтобы заработать денег и прокормить семью.
"Во-первых, там ниже уровень жизни. Во-вторых, там запрещают русский язык — а это главная объединяющая сила всех жителей бывшего СССР", — добавил он.
Во вторник на сайте президента Украины появился указ Зеленского о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства. В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".
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Комментарии4
Политика , В мире , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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