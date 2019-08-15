Актер Эрик Робертс привез Путину «спортивный Оскар»

Голливудский актер Эрик Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.

Робертс привез Путину специальный подарок "спортивный Оскар".

"Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину — приз от мирового "спортивного Оскара", — обратился Робертс со сцены на церемонии награждения победителей турнира.

На турнире со счетом 6:5 победила сборная России.