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Актер Эрик Робертс привез Путину «спортивный Оскар» 

РИА Новости + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Голливудский актер Эрик Робертс привез президенту России Владимиру Путину приз "спортивный Оскар" на международном турнире по боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.
Голливудский актер Эрик Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.
Робертс привез Путину специальный подарок "спортивный Оскар".
"Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину — приз от мирового "спортивного Оскара", — обратился Робертс со сцены на церемонии награждения победителей турнира.
На турнире со счетом 6:5 победила сборная России.
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Политика , Эрик Робертс , Владимир Путин , Сочи
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