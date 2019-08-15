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Минприроды готовит программу по предотвращению лесных пожаров 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Минприроды России разрабатывают программу для предотвращения и сокращения масштабов и числа лесных пожаров, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин в опубликованном в четверг интервью газете "Ведомости".
"Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства [Дмитрием Медведевым]. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение — квадрокоптеры, — сказал он. — Беспилотники позволят нам сегодня определить термические точки возможного возникновения огня, посмотреть, достаточно ли увлажнена почва. Мы можем тепловизорами оценить состояние участка леса, куда нет возможности быстро добраться".
Кобылкин отметил, что пожары действуют на 0,3% площади всего лесного фонда страны. По его словам, министерство также рассматривает вариант закрепления ответственности за сохранность леса за компаниями, которые при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла создают углеродный след. "Еще один аспект в этой работе по профилактике.
Есть разработка: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след", — добавил он.
По его словам, министерство также продумывает возможности для компенсации предприятиями последствий вредных выбросов. "Например, загрязнитель может заняться озеленением Красноярска, чтобы люди спокойно там жили и не чувствовали, что предприятие что-то выбрасывает в воздух", — отметил Кобылкин.
По данным Авиалесоохраны на 14 августа, специалисты тушили более 170 лесных пожаров на площади 256,8 тыс. га в регионах РФ. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах РФ, в четырех из них введен режим ЧС, в 41 регионе установлен особый противопожарный режим.
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Комментарии1
Политика , Пожары , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , Ведомости
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