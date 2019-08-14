В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа

Ранее польский политик заявил, что по трубопроводу "Ямал — Европа" через территорию Польши проходит "практически бесплатно" 30 миллиардов кубометров газа в год.

Цеков рассказал о политическом подтексте заявления Наимского.

"Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов", — отметил парламентарий в комментарии RT.

Сенатор отметил, что возможное повышение цены на транзит для России приведет и увеличению стоимости "голубого топлива" для европейских стран. Цеков также выразил уверенность, что Польша в этом вопросе не добьется ничего существенного и не получит согласия от Евросоюза

Контракт на транзит

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает весной следующего года. Ранее руководитель "Газпром экспорта" и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова отмечала, что стороны продолжают переговоры о продлении соглашения, однако результатов пока нет.

В свою очередь, Наимский также подчеркнул, что после истечения контракта Польша намерена допускать к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности трубы на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.