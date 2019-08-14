Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа 

РИА Новости 1 час назад
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах добиться повышения цены на транзит российского газа.
Ранее польский политик заявил, что по трубопроводу "Ямал — Европа" через территорию Польши проходит "практически бесплатно" 30 миллиардов кубометров газа в год.
Цеков рассказал о политическом подтексте заявления Наимского.
"Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов", — отметил парламентарий в комментарии RT.
Сенатор отметил, что возможное повышение цены на транзит для России приведет и увеличению стоимости "голубого топлива" для европейских стран. Цеков также выразил уверенность, что Польша в этом вопросе не добьется ничего существенного и не получит согласия от Евросоюза.
Контракт на транзит
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает весной следующего года. Ранее руководитель "Газпром экспорта" и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова отмечала, что стороны продолжают переговоры о продлении соглашения, однако результатов пока нет.
В свою очередь, Наимский также подчеркнул, что после истечения контракта Польша намерена допускать к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности трубы на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.
Последние новости
Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией "Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары
Комментарии20
Политика , Видео , В мире , Петр Наимский , Сергей Цеков , Газпром , ЕС , Совет Федерации , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов115
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ118
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ493
Трамп потерял миллиарды из-за президентства
В США произошла массовая перестрелка
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение