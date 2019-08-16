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Посольство России высмеяло Латвию за наказание за ретрансляцию «России 24» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © Sputnik / Оксана Джадан
Посольство России Латвии с иронией прокомментировало решение Нацсовета по электронным СМИ (НСЭСМИ) наказать девятнадцать латвийских кабельных операторов, в чьих пакетах есть канал "Россия 24".
"Что делать, когда все плохо и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение!Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, "Россия 24" и заявить о выявленных в ней "враждебных речах". Все! Дело "в шляпе"! Извините, кабельные операторы, ничего личного", — говорится в публикации российского посольства в Facebook.
По информации Sputnik Латвия, НСЭСМИ усмотрел "разжигание вражды" в новостной передаче от 30 мая, где рассказывалось, что новоизбранный президент Эгилс Левитс непосредственно связан с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. В связи с этим против ретранслирующих канал кабельных операторов заведены административные дела.
При этом, подчеркивает агентство, сама фраза ведущей новостей телеканала о причастности Левитса к дискриминации была не ее собственной оценкой, а лишь цитатой высказывания депутата от партии "Согласие" Бориса Цилевича в Facebook.
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Политика , В мире , Борис Цилевич , Латвия
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