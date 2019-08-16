Посольство России высмеяло Латвию за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство России Латвии с иронией прокомментировало решение Нацсовета по электронным СМИ (НСЭСМИ) наказать девятнадцать латвийских кабельных операторов, в чьих пакетах есть канал "Россия 24".

"Что делать, когда все плохо и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение!Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, "Россия 24" и заявить о выявленных в ней "враждебных речах". Все! Дело "в шляпе"! Извините, кабельные операторы, ничего личного", — говорится в публикации российского посольства в Facebook.

По информации Sputnik Латвия, НСЭСМИ усмотрел "разжигание вражды" в новостной передаче от 30 мая, где рассказывалось, что новоизбранный президент Эгилс Левитс непосредственно связан с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. В связи с этим против ретранслирующих канал кабельных операторов заведены административные дела.