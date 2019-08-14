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Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму 

RT на русском + ещё 9 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель окружной избирательной комиссии Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.
«Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Митрохина Сергея Сергеевича», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее Московский городской суд отменил отказ ОИК в регистрации Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
В конце июля Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации в качестве кандидата.
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Политика , Сергей Митрохин , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Мосгорсуд , РИА Новости
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