Как Байден хочет стать президентом за счет Украины. Эксперты о шансах и заявлениях экс-вице-президента США

Один из конкурентов Дональда Трампа в борьбе за кресло главы государства на грядущих президентских выборах в 2020 году экс-вице-президент, демократ Джозеф Байден пообещал сделать Украину приоритетом американской внешней политики, если станет хозяином Белого Дома

По словам Байдена, в экономической сфере он работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России . При этом байден пока никак не комментирует тот факт, что отвечал в американской администрации за "украинское направление" и то, что его семья лично получила на счета (его сына) более 3 миллионов долларов, которые журналисты-расследователи в США считают коррупционными.

Коррупцию под контроль

Один из предвыборных тезисов Байдена — это проведение антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей.

Что же мешало американским властям в предыдущие годы повлиять на украинские власти, чтобы сделать по-настоящему независимыми антикоррупционных прокуроров и судей?

Украинский политолог Константин Бондаренко , отвечая на этот вопрос, сказал, что США ни в одной стране мира не борются с коррупцией, а вместо этого берут взяточничество под свой контроль.

«Взять коррупцию под контроль и побороть ее — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому задача Соединенных Штатов на Украине не преодолеть коррупцию, не уничтожить ее, а попросту контролировать ее через Антикоррупционный суд, антикоррупционное бюро, агентство по предотвращению коррупции и другие подобные ведомства», — уверен политолог.

Коррупция на Украине побеждает, потому что инструменты борьбы с ней сами стали инструментами коррупции, уверен независимый политический аналитик Александр Асафов, который таким образом по-своему продолжает мысль Бондаренко.

Асафов напомнил, что при непосредственном участи американских кураторов создавалось Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ). Для поиска коррупционеров было создано и Госбюро расследований (ГБР), которое по сути является калькой американского ФБР

Эта организация инициировала ряд уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко , но подоплека у этих уголовных производств иная.

«Это еще одна попытка зайти на тему борьбы с коррупцией и раскоррумпировать внешнеполитические элиты. Что у Порошенко спрашивают на допросах? У него спрашивают «где деньги», в каких оффшорах. Это расследование именно про его деньги, а не про политические поступки или бездействия. Я думаю, что США попытаются коррупцию ограничить, но я не думаю, что это возможно», — заявил Асафов в интервью изданию Украина.ру.

Все это делает заявления кандидата в президенты США Джозефа Байдена о решительной борьбе с коррупцией на Украине голословными. При этом приходится учитывать, что и самого Байдена обвиняют в коррупции и именно на Украине. Более того, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин утверждает, что настойчивые просьбы снять его с должности в 2016 году были связаны именно с уголовным делом олигарха Злочевского, который был тогда главным спонсором семьи Байдена. Прекратились выплаты, как утверждают американские журналисты, только в апреле 2019 года, когда стало ясно, что Порошенко не победит на президентских выборах.

Поэтому борьба с коррупцией, о которой говорит кандидат в президенты США Байден, это борьба пчел против меда.

Вассал Вашингтона

Джо Байден прекрасно понимает, что международная тематика, особенно вопросы Украины, мало волнуют американских избирателей, 95% которых даже не знают, где находится эта страна, полагает Константин Бондаренко.

Однако в США существует украинская диаспора, и Байден своими заявлениями пытается привлечь ее на свою сторону.

Украина, в свою очередь, готова принять любое покровительство, которое связано с любыми финансовыми инвестициями. Причем это могут быть инвестиции в политические элиты и их благосостояние, считает Александр Асафов.

Для США Украина — это инструмент противодействия России, создания на ее рубежах проблемного пространства, которое эти проблемы генерирует практически ежедневно. Это очень выгодная фигура в большой геополитической игре.

«Что получила Украина, сказать сложно. Кто-то считает, что она получила какие-то новые свободы и перспективы. Но если оценивать экономический эффект, то все не так оптимистично. Украина находится в состоянии вассальной присяги, и из этого состояния будет трудно выйти. Но США этот статус устраивает», — сказал Асафов.

США решают на Украине свои задачи, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. По его словам помощь, которую оказывали Соединенные Штаты Украине — это фикция.

«Где вы видите эту поддержку? Поддержка — это в деньгах. Залезьте на сайты Нацбанка, Госстата и посмотрите, насколько серьезно возросли иностранные инвестиции в Украину. Вы вообще ничего не увидите. Вы сейчас вспомните поставки «Джавелинов» — так мы их купили. Причем вдвое дороже, чем они стоят. Точнее, вдвое дороже, чем американцы продают их другим. Какая-то странная поддержка, вам не кажется? Не вижу, в чем она выражается», — сказал он.

В этом смысле слова Байдена о продолжении экономической и финансовой поддержки Украины, которые продолжат США, если Байден станет президентом, не просто чистый пиар, а еще и намек транснациональным корпорациям, что если он станет президентом, разорение Украины, за счет которого развиваются США и Запад в целом, продолжатся.

«Дежурный» по Украине

По мнению некоторых экспертов, Дональд Трамп останется в Белом Доме еще на один срок.

«На сегодняшний момент лидером президентской гонки в Штатах является Трамп. Ни малейших шансов на данный момент ни у кого нет и близко перебить его рейтинг. Это реальность, с которой товарищи демократы борются на страницах Facebook и сражаются в СМИ последние четыре года», — уверен Юрий Гаврилечко.

Тем не менее Байден на будущих президентских выборах намерен разыграть украинскую карту, тем более, что опыт в решении «украинского» вопроса у него есть.

«Трампу будет предъявлено обвинение в неоказании помощи Украине. Байден попытается нанести Трампу электоральный ущерб, показав, что молодую прекрасную демократию, сражающуюся со страшной мировой угрозой в виде России, он бросил без помощи, оставив фактически без поддержки или с минимальной поддержкой», — сказал Александр Асафов.

Еще в 2014 году Джозеф Байден занял место во главе стола на встрече с исполняющими обязанности президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром страны Арсением Яценюком . Тем самым давая понять, что отныне Украина будет находиться под полным контролем Вашингтона.

Все разговоры Байдена о поддержке Украины, скорее всего рассчитаны на простого американского обывателя, который преисполнятся гордостью за то, что где-то там на Востоке он своими налогами помогает поддерживать так называемую американскую демократию. На самом деле, за пять лет прямого и ручного управления Украиной со стороны американских политиков, и прежде всего самого экс-вице-президента Байдена Украина превратилась в самое бедное государство Европы, государственный долг страны превысил 80 млрд долларов, при этом в основном США и теперь, чтобы обслуживать (а не отдавать) этот долг украинская власть вынуждена будет делать новые долги, под еще более высокие проценты. В результате американского покровительства из Украины уже выехали на заработки на Запад и в Россию от 5 до 7 млн граждан, наиболее работоспособного и перспективного населения. Но об этом знают на Украине, а голосовать за Байдена будут (если будут) в США.