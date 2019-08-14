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Песков прокомментировал предстоящую отставку американского посла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы сообщил президенту РФ Владимиру Путину о предстоящей отставке посла США в РФ Джона Хантсмана и пообещал в ближайшее время внести кандидатуру на пост нового посла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Посол США в РФ подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
"Действительно, президент Трамп сообщил Путину о том, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана. Действительно, Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов истории наших двухсторонних отношений. Несмотря на это, вместе с тем, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двухсторонних отношений России и Америки. Действительно, об этом заходила речь", — сказал Песков журналистам в среду.
По словам Пескова, Трамп заявил, что ближайшее время будет внесена кандидатура на пост нового посла США в РФ.
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Политика , Джон Хантсман , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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