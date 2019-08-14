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Почему в США сообщили о нецелесообразности продления СНВ-III 

RT на русском 3 часа назад
Фото: © Global Look Press / РИА Новости / Минобороны РФ
Российские гиперзвуковые ракеты могут стать одной из причин, по которой Вашингтон откажется от продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил «анонимный высокопоставленный источник» в американской администрации. Он считает, что РФ нарушает взятые на себя обязательства, в связи с чем целесообразность каких-либо переговоров на тему СНВ-III сомнительна. Эксперты уверены, что такие сообщения — лишь попытка найти отговорку для своего нежелания сохранять ДСНВ.
Российские испытания гиперзвуковых ракет могут стать причиной отказа США продлевать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Как сообщил анонимный высокопоставленный источник в американской администрации, действия РФ ставят под сомнение целесообразность дальнейших переговоров.
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу целесообразности продления СНВ-III, который истекает в 2021 году, на пятилетний срок», — заявил источник Reuters.
По его словам, взрыв в Архангельской области в Белом доме однозначно связывают с разработкой таких ракет. При этом он признал, что Вашингтон не готов говорить о том, был ли произошедший взрыв ядерным и называть его причины. Вместе с тем источник агентства выразил предположение, что инцидент может стать «значительным препятствием» для развития российской программы разработки такого оружия.
При этом в США тема возможного отказа Вашингтона от продления СНВ-III затрагивалась и ранее. Так, об этом заявлял советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
«Решения пока нет, но я думаю, (продление. — RT) маловероятно», — говорил он изданию Washington Free Beacon.
По его мнению, статус гиперзвуковых ракет, которые разрабатывает Россия чётко в договоре не прописан, в связи с чем СНВ-III неэффективен.
«Поэтому продление (договора. — RT) на пять лет без учета угроз, представляемых новыми системами доставки, было бы преступной халатностью», — выражал уверенность советник.
Помимо Болтона обвинения в адрес России выдвигал и глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он подчёркивал, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III. Более того, заявлял Хайтен, Россия о своих разработках не сообщала двусторонней консультативной комиссии, как это предписывает договор.
«Мы видим, что они (россияне. — RT) разрабатывают потенциал за рамками (этого договора. — RT). И это меня беспокоит», — говорил генерал.
В Госдуме высказывания представителей Вашингтона считают попыткой найти благовидный предлог для своего выхода из СНВ-III.
«Американцам тесно во всех договорах, и для того, чтобы из них выходить, они будут во всём обвинять Российскую Федерацию. Именно на опасностях, которые якобы исходят от России, и строится вся концепция, которая сегодня американцами продвигается: господство во всём мире, размещение любых крылатых ракет, любых баз в любой точке мира. Для того, чтобы соблюсти формальности, американцы просто выходят изо всех договоров. Самая главная задача, которую они перед собой ставят — это красиво объяснить, в чём виновата Россия», — рассказал RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его мнению, США не могут смириться с тем фактом, что Россия разговаривает с ними на равных, тогда как остальные страны признают главенство Соединённых Штатов практически во всех вопросах.
«В мире существует две позиции: американская и неправильная. Трамп взял на себя полномочия пионервожатого всего мира, он говорит, кто прав, кто виноват. По сути сегодня мир контролируется пятью-шестью государствами. Экономические войны с Китаем, экономические санкции против России — это ясно показывает, что американцев не устраивает самостоятельность России и Китая. Де-факто американцы зачищают хвосты. Есть решение, которое надо подогнать под существующие логические цепочки»— подытожил депутат.
Эксперты, в свою очередь, считают, что Соединённые Штаты приписывают СНВ-III те положения, которые в нём на деле отсутствуют.
«В договоре прописаны чётко определённые цифры, и в этом договоре нигде не упоминаются крылатые ракеты гиперзвуковые в качестве средств, которые относятся к средствам наступательных вооружений. Там перечисляются стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты различного базирования, крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, но гиперзвуковых крылатых ракет там нет. Сейчас американцы ищут повод по принципу «хайли лайкли», чтобы Россию обвинить в том, что она не соблюдает этот договор. Хотя договор чётко ограничивает именно количество и конкретный перечень ядерного оружия, и, понятное дело, у нас количество наших носителей и боеголовок соответствует букве закона», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Он также отметил, что в Вашингтоне предпочитают не обращать внимания на тот факт, что гиперзвуковое оружие в России разрабатывается в ответ на их выход из договора об ограничении систем противоракетной обороны и создание позиционных районов ПРО в Европе.

ЧП в Архангельской области

Напомним, что 8 августа в военной части около города Северодвинска Архангельской области произошёл взрыв во время испытания реактивной жидкостной двигательной установки. Тестирование ракеты проводилось на морской платформе. Как сообщали в «Росатоме», возгорание топлива ракеты и последующая детонация произошли после завершения испытаний.
В результате ЧП погибли пять сотрудников компании, а ещё трое пострадали. Их семьям «Росатом» обязался оказать долгосрочную финансовую поддержку.
Как отмечалось, после взрыва в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Так, на полчаса уровень радиации повысился до 2 мкЗв/ч. Однако затем обстановка нормализовалась.

Неэтичное заявление Трампа

Происшествие в Северодвинске не оставил без внимания президент США Дональд Трамп, прокомментировав его в своём Twitter. Так, он заявил, что Соединённые Штаты якобы «многое узнали» благодаря этому инциденту.
«Взрыв в ходе неудачного ракетного испытания в России помог Соединённым Штатам многое узнать. Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — сообщил Трамп.
При этом он классифицировал разорвавшуюся ракету как Skyfall по терминологии НАТО, что соответствует перспективной российской крылатой ракете 9М730 «Буревестник», оснащённой малогабаритной ядерной силовой установкой. Неизвестно, почему Трамп в своём сообщении упомянул именно этот тип оружия, хотя никаких указаний на него в сообщении от «Росатома» не содержится. Более того, по распространившимся в СМИ данным, «Буревестник» будет оснащён стартовым твердотопливным и маршевым ядерным воздушно-реактивным двигателями.
В Госдуме заявление американского президента сочли неэтичным.
RT на русском: последние новости
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Политика , Армия , Оружие , Статьи , США , Джон Болтон , Александр Шерин , Алексей Леонков , Дональд Трамп , Джон Хайтен , Госдума , Росатом , НАТО , Журнал "Арсенал отечества" , Reuters , Архангельская Область
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